Воздушную тревогу объявили по всей Украине 7 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога распространена на всю территорию Украины утром в среду, 7 февраля, следует из данных официального ресурса по оповещению. Ранее этот режим вводился в шести регионах.

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Николаеве, Харькове и Киевской области. Другие подробности не приводятся.

В начале месяца 15 тысяч жителей Днепропетровской области остались без электроснабжения в результате взрывов. Помимо этого, обесточены две котельные в Кривом Роге. Граждан предупредили о перебоях не только с электроэнергией, но и со связью. Часть больниц переведены на работу на генераторах.

Ранее российские силы выбили противника из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, военные продвинулись в среднем на 200–500 метров.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули крупный укрепрайон, расположенный под Донецком: противник был вынужден отступить под натиском российских войск. Кроме того, на решение командования ВСУ повлияли проблемы с подвозом боеприпасов на позиции. По его словам, работает ствольная артиллерия и РСЗО. Военнослужащие ведут огонь по укрывшемуся в зеленых насаждениях противнику.