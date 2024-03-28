Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения. Первые предупреждения об угрозе обстрела начали действовать в Киеве. Через несколько минут после этого в красной зоне оказались все регионы.

В ночь на четверг, 28 марта, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одесской области на юге Украины. По их данным, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета.

Также взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. По словам мэра города Игоря Терехова, под ударом оказался Киевский район. До этого в Харькове была объявлена воздушная тревога.

Звук разрывающихся снарядов ночью слышали и жители Днепра, сообщало «Общественное», обстоятельства произошедшего не приводились. При этом в области, как и в 12 регионах Украины, была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 26 марта взрыв произошел в Сумской области на севере Украины. Информацию предоставило одно из украинских СМИ. При этом местные власти не прокомментировали данные сведения. Авторы материала отмечали, что в момент инцидента в регионе действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также была объявлена в Харьковской области.