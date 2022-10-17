Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщил в Telegram местный телеканал «Прямой». Несколькими минутами ранее данную информацию подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей.

Воздушная тревога по всей Украине, — говорится в сообщении.

17 октября по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, рассказали главы местных администраций.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Шевченковском районе города. Через несколько минут он сообщил еще об одном ударе. Глава города добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.

В то же время глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетных обстрелах на территории Роменского района области. Он подчеркнул, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. В результате произошедшего есть пострадавшие.