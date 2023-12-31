Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в воскресенье, 31 декабря, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Режим введен во всех областях страны практически одновременно — около 11:42 мск.

«РБК-Украина» в 11:25 сообщило о взрывах в Херсоне. В ночь на 31 декабря прозвучали взрывы в Киеве, Киевской области и на подконтрольных властям Украины территориях Запорожской области.

29 декабря на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. В Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».

По меньшей мере восемь мощных взрывов было зафиксировано в Киеве. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.