Воздушная тревога звучит по всей Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В 20:11 сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а спустя 15 минут — в остальных регионах республики.

Внимание. Воздушная тревога — Полтавская область! — написал глава Сумской области Дмитрий Лунин.

Спустя полчаса он написал, что режим воздушной тревоги отменен.

13 июня Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что ночью в Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. По информации канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете беспилотника и пожаре в Салтовском районе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргород. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.

Утром 8 июня прогремели взрывы в Сумах. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.