Вице-канцлер ФРГ прятался в киевском бомбоубежище DPA: вице-канцлер Германии спустился на полтора часа в киевское бомбоубежище

Фото: IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press

Роберт Хабек (справа)

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Германии Роберт Хабек был вынужден провести полтора часа в киевском бомбоубежище, сообщило агентство DPA. По его информации, политик находился в своей гостинице в то время, когда в украинской столице раздался сигнал воздушной тревоги.

Подземный гараж в гостиничном комплексе был переоборудован в бомбоубежище специально для таких случаев. Вместе с Хабеком туда спустилась и вся его делегация. Сирены звучали на улицах Киева в ночь на 19 апреля. Известно, что министр находится на Украине с четверга, 18 апреля.

В ночь на 19 апреля сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Уточняется, что первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Позже предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

До этого также стало известно, что в Харьковской области взорвался газопровод, после чего начался мощный пожар, пламя поднялось до 70 метров. В радиусе 40 метров от места происшествия расплавился асфальт.