Воздушная тревога раздалась в Киеве и 11 областях Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Согласно информации ресурса, опасность была объявлена сначала в Винницкой области в 01:16 мск. Уже в 01:52 этот же режим ввели в Киеве.

Ранее сирена также была запущена во всех регионах Украины. Местные власти подробности ситуации не сообщали. Сигнал прозвучал на всей территории страны в 03:07 мск, 14 июня.

До этого мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 6 июня громкий хлопок раздался в Запорожье. Подробности инцидента не сообщались, местные власти ситуацию не комментировали. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области звучал сигнал опасности.