Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога была объявлена утром в трех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан. Звуки сирены прозвучали в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ранее утром 29 октября взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.

В ночь на 28 октября сообщалось о взрывах в Измаильском районе Одесской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога. В Измаильском районе находится одноименный порт на реке Дунай, он является крупнейшим в регионе. Немногим позже взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что посреди ночи неподалеку от Хмельницкой АЭС раздались два взрыва. Эксперты уточнили, что ударная волна выбила стекла на предприятии, но других разрушений не зафиксировано, работа станции продолжилась в штатном режиме.

18 октября украинские СМИ писали о взрывах в городе Сумы на севере страны. Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога. Вечером того же дня сообщалось, что в Днепровской области прозвучали взрывы. Также стало известно о взрывах в Николаеве. Подробности о ситуации не приводились. На тот момент в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога.