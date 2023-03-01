В Киеве объявили воздушную тревогу Украина объявила воздушную тревогу в нескольких регионах, а также в Киеве

Фото: Metro Stations As Shelter During Air Raids In Kyiv Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в столице Украины и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Ранее сегодня тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Сигнал тревоги был объявлен в 12.33 мск. Как сообщают в областной военной администрации (ОВА), в Киевской области обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа ПВО в регионе.

27 февраля сирены воздушной тревоги сработали в Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях Украины. В дальнейшем тревогу объявили в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также находящейся под контролем ВСУ части ДНР.

Утром 22 февраля сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. СМИ сообщали, что население оповестили об угрозе ракетных ударов после того, как в Белоруссии в воздух подняли авиацию. Одновременно с этим в России в ряде регионов воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций, что оперативно опровергли в МЧС, назвав причиной фейковой информации хакерскую атаку.