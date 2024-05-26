Воздушная тревога объявлена в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Киевской и еще 11 областей Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В столичном регионе сигнал прозвучал в 02:02 мск.

Воздушная тревога также продолжает действовать в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже сигнал раздался в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, повреждена припортовая инфраструктура, до этого в этом районе прогремело несколько взрывов. Назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, какие именно объекты оказались под ударом.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов предупреждал об уничтожении всей энергетической инфраструктуры города. По его словам, она находится в таком состоянии с марта этого года. Ситуация с электроэнергией в Харькове остается крайне напряженной, уточнил политик. Мэр констатировал, что после уничтожения энергоинфраструктуры город «живет по графикам отключения электроэнергии».