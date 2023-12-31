Воздушная тревога объявлена в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Тревога также звучит в ряде других областей.

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Черниговской, Полтавской и Одесской областях. Утром 31 декабря тревогу уже объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал в Telegram-канале о воздушной тревоге в Киеве в 20:29 мск. Спустя пару минут он пояснил, что причиной стала угроза атаки беспилотников. Как сообщила местная администрация, в Киевской области работает ПВО.

Украинские СМИ сообщили, что в Киевской области прогремели взрывы. Перед этим в Киеве неизвестные во время воздушной тревоги запустили фейерверк, которые запрещены на Украине.

В течение дня 31 декабря сирены воздушной тревоги дважды срабатывали в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал об этом около 12:45 и 19:05 мск, в обоих случаях примерно через 15 минут тревогу отменяли.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сигнале ракетной опасности в Белгороде. Позже днем мэрия вновь сообщила жителям о ракетной опасности, призвав оставаться дома и не подходить к окнам.