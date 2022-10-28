Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё четырёх областях Украины

Фото: Социальные сети

В Киеве и еще четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. По имеющимся данным, сирены прозвучали в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях страны.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты, — приводит агентство сообщение городской администрации украинской столицы.

В сообщении также указано, что информация о воздушной тревоге опубликована в социальных сетях главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца и военной администрации Киевской области.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило о том, что в Одессе прогремели взрывы со стороны Черного моря. Что стало причиной взрывов, не уточняется. Воздушная тревога не была объявлена.

Также украинский Telegram-канал «Прямой» сообщил о взрывах в Киеве.

Утром 27 октября сирены тревоги сработали в Киевской и Полтавской областях. Затем стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.