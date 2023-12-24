Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили сразу в четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Тревожные сигналы начали поступать в 10:13 по местному времени (11:13 по московскому).

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. В частности, в городе Кривой Рог в третий раз за сутки прогремели взрывы.

Ранее руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его данным, пострадал городской газопровод, в результате начался пожар.

До этого украинские средства массовой информации писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.

9 декабря военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Кривом Роге прогремели два мощных взрыва. Он отметил, что прилеты фиксируются во всем регионе. По словам Котенка, в Сумской области удары пришлись по военным объектам.