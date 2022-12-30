Воздушная тревога объявлена в центральных и восточных областях Украины

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Воздушная тревога была объявлена утром в центральных и восточных регионах Украины, следует из данных сервиса «Карта воздушных тревог Украины». Звуки сирены были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Также ночью воздушная тревога объявлялась в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

29 декабря воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале о взрывах в Краматорске и Славянске. По информации украинских СМИ, в городах сработали системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.