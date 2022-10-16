Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ранее 16 октября тревога уже звучала в Киеве и в нескольких областях страны.

Воздушная тревога объявлена в воскресенье почти во всех регионах Украины, — сообщает агентство.

Так, предупреждения о воздушной тревоге и призывы отправляться в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций. Такое же сообщение опубликовала мэрия Хмельницкого.

Кроме того, об объявлении воздушной тревоги сообщали в Полтавской, Запорожской и Черниговской областях.

Накануне воздушная тревога прозвучала не только в Киеве, но и в ряде регионов Украины. В частности, в Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.