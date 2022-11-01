Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что сначала сирены звучали только в Киеве, однако позднее они стали слышны по всей стране.

Отмечается, что возможная причина массовой воздушной тревоги по всей Украине — это взлет истребителей МиГ-31К, способных нести сверхзвуковую ракету «Кинжал».

В Харькове снова остановлена работа метро, сообщают сотрудники подземки. Причины остановки не называются.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября, когда российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Оставлять без ответа их преступления невозможно.