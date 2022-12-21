Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты тревог Минцифры страны. По сведениям Telegram-канала «Труха Украина», причиной тревоги является взлет МиГ-31К ВКС РФ в Белоруссии, который может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Масштабная воздушная тревога. Причиной является взлет МиГ-31К ВКС РФ в Белоруссии, он является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», — указано в канале.

Утром 19 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице Украины два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве около 1,1 млн жителей остались без света. По его словам, оборудование работает менее чем на 50% обычной мощности.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.