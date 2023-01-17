Воздушная тревога объявлена на юго-востоке Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского Минцифры. Сигналы прозвучали практически одновременно около 09:00 мск.

Кроме того, в Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения света, предупредил украинский энергетический холдинг ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют, — говорится на сайте киевского отделения холдинга.

16 января воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 и 15 января на Украине также были слышны сигналы тревоги, поступали сообщения о взрывах в городах Днепр, Ивано-Франковск и Тернополь. ПВО работала над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Ранее украинцев предупредили, что энергосистема страны в ее нынешнем состоянии не сможет покрыть потребление электроэнергии населением в условиях холодов. 1 января глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. На восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.