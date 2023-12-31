Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Перед этим сирены также сработали в Киеве.

По состоянию на 21:21 вся украинская карта находится в красной зоне. В военной администрации Киева час назад сообщали об угрозе атаки беспилотников. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер предупредил, что уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Паблики Тернопольской области сообщили о взрывах.

В украинских соцсетях распространились кадры запуска фейерверка во время воздушной тревоги в Киеве. Фейерверки на Украине запрещены.

В Севастополе дважды за сутки объявляли воздушную тревогу. В обоих случаях она была отменена спустя 15 минут. Также два раза за день о сигнале ракетной опасности сообщали власти Белгорода. Глава региона Вячеслав Гладков также привел последние данные о погибших в результате атаки украинских войск по центру города 30 декабря: скончались 24 человека, в том числе погибли четверо детей, еще 108 человек пострадали.

В Донецке 31 декабря в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе пострадали трое человек, сообщал глава города Алексей Кулемзин. Среди раненых женщина и двое мужчин, в том числе 19-летний парень. По словам градоначальника, с 09:00 до 21:00 Донецк 12 раз подвергался обстрелам украинских сил.