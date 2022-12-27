Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты тревог Минцифры страны. В прошлый раз тревогу на всей территории страны объявляли 25 декабря.

Воздушная тревога объявлена во вторник днем на всей территории Украины, — указано в сообщении.

Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса оповещения населения, первые сигналы прозвучали в Киеве и Киевской области, затем в «красной зоне» оказалась вся территория страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что энергосистема страны может быть полностью восстановлена только к лету 2023 года. Он подчеркнул, что данный прогноз сработает, если обстрелы критической инфраструктуры будут полностью прекращены. При другом развитии событий говорить о восстановлении энергосистемы нет никакого смысла, добавил он.