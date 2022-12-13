Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на опубликованные данные онлайн-карты Минцифры страны. До этого сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Киеве

Тревога уже по всей Украине, — сказано в сообщении.

12 декабря воздушную тревогу объявилив Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Помимо этого, тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что сирены в регионах заработали практически одновременно. Тогда по состоянию на 15:30 мск воздушную тревогу отменили.

Днем 11 декабря воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Тогда же сирены включались в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.

До этого глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.