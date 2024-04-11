Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Исключение составляет только Волынская область.

Согласно информации онлайн-карты, сигнал тревоги в Киеве был объявлен в 04:15 мск. В то же время сирена в Николаевской и Одесской областях звучит уже более пяти часов.

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сирены звучат и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сигнал о тревоге прозвучал в Киеве в 10:25 мск, через пять минут сирены стало слышно на всей территории страны.

Ранее сигналы также звучали во всех областях Украины. Власти рассказали о повреждениях инфраструктуры и проблемах с подачей электроэнергии. В стране подтвердили, что припортовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения, однако конкретной информации об объекте нет.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удар по аэродрому Воздушных сил Украины, расположенному в Мартыновке в Николаевской области. Отмечается, что на объекте находились самолеты Су-24, которые были задействованы в ночной атаке ВСУ на Севастополь.