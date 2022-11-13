Воздушная тревога объявлена на большей части Украины В Киеве и 11 регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Социальные сети

В ночь на воскресенье, 13 ноября, была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде центральных и восточных областей Украины. Об этом сообщает онлайн-карта Минцифры страны.

По данным ресурса, тревога объявлена Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Также сирены звучат в контролируемых Киевом частях Донбасса и Запороской области. В Одесской области воздушная тревога была отмеена через три минуты после ее объявления.

Накануне сигналы тревоги звучали почти во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 13 ноября, плановые отключения электроэнергии пройдут в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Таким образом там продолжатся ограничения, действовавшие накануне. Они будут действовать на протяжении всех суток. Как пояснили в компании, урон, нанесенный энергетической инфраструктуре, привел к росту нагрузки на работающую часть электросетей и это может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта. Оператор отметил, что аварийные отключения устранят необходимость еще больших ограничений.