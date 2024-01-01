Воздушная тревога накрыла всю Украину На территории всей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На всей территории Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению. По его данным, сирены сработали одновременно почти во всех регионах.

Украинские мониторинговые группы пишут, что причиной стал взлет российского МиГ-31К — истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Официального подтверждения этой информации не было.

Накануне воздушная тревога на Украине длилась более 14 часов. Сирены зазвучали в 16:40 мск в Днепропетровской области, постепенно распространяясь по всей территории страны.

Вслед за Днепропетровской областью воздушную тревогу объявили в Харьковской области. К 21:08 в красной зоне оказалась вся страна. Позже тревога периодически объявлялась и отменялась в разных регионах государства. В 06:52 предупреждения были отменены. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Николаеве, Одессе, Черкассах, подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Ранее в администрации Львовской области заявили о происшествиях в Дублянах и в Белогорще, где загорелся музей Шухевича. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что взрывы прозвучали в городе, на месте инцидентов вспыхнули пожары.