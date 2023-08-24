Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги, о чем свидетельствуют данные правительственного портала системы оповещения. Как уточняет издание «Страна», тревога связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

По информации журналистов, в Киеве после срабатывания системы оповещения жители стали спускаться в метро. Полиция также потребовала, чтобы люди ушли с центральной столичной площади, где разместили выставку военной техники. Информации о ракетных ударах пока не поступало.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о ракетном ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Объект поразили ночью высокоточным оружием дальнего радиуса действия морского и наземного базирования.

Кроме того, стало известно, что ВС РФ поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинской армии в подконтрольном Киеву Краматорске на севере Донецкой Народной Республики. Также истребители-бомбардировщики Су-34 ударили с помощью управляемых боеприпасов по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.