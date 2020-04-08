ВОЗ заявила о замедлении темпов пандемии коронавируса в Испании

Темпы распространения коронавируса в Испании замедлились. Об этом заявил старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.
По его словам, несмотря на большие цифры, сейчас темпы прироста больных не такие, как в первые дни пандемии. В настоящее время число новых случаев удваивается более чем за восемь дней.
Я бы не стал использовать слово «оптимизм» в этот сложный период. Однако существуют надежды и свидетельства, что темпы распространения заболевания определённо замедляются, — подчеркнул он.
По его словам, всё это стало результатом принятия ограничительных мер,
Ранее NEWS.ru писал, что около 19,4 тысячи медработников заразились коронавирусом в Испании. Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране.
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