Европа

ВОЗ заявила о замедлении темпов пандемии коронавируса в Испании

14:05, 08 апреля 2020 19
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Темпы распространения коронавируса в Испании замедлились. Об этом заявил старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

По его словам, несмотря на большие цифры, сейчас темпы прироста больных не такие, как в первые дни пандемии. В настоящее время число новых случаев удваивается более чем за восемь дней.

Я бы не стал использовать слово «оптимизм» в этот сложный период. Однако существуют надежды и свидетельства, что темпы распространения заболевания определённо замедляются, — подчеркнул он.

По его словам, всё это стало результатом принятия ограничительных мер, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что около 19,4 тысячи медработников заразились коронавирусом в Испании. Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране.

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