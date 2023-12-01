ВОЗ заявила, что Европу накрывает новая эпидемия ВОЗ: в Европе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Европа оказалась регионом с наиболее быстрорастущей эпидемией ВИЧ-инфекции, указано в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Он уточнил, что при этом в регионе есть все необходимые инструменты для борьбы с заболеванием.

По иронии судьбы в Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире. В Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно и нам не удается охватить их раньше. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки, — указал Клюге.

Он отметил, что современная медицина позволяет относить ВИЧ к таким же хроническим заболеваниям, как и остальные. По его словам, сегодня инфицированные люди могут прожить долгую жизнь и не передавать вирус другим. Клюге призвал здравоохранение и власть имущих поддерживать общество, а также принимать больше участия, в том числе финансового, в программах по борьбе с ВИЧ.

Ранее в Китае зафиксировали увеличение необычных случаев респираторных заболеваний среди детей. Как сообщал телеканал NTD, в КНР зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Канал подчеркивал, что новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей.