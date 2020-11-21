ВОЗ прогнозирует третью волну коронавируса в Европе

https://static.news.ru/photo/e8578cfe-2cac-11eb-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в начале нового года Европу ожидает третья волна коронавируса.

По его мнению, европейские власти летом упустили возможность построить необходимую инфраструктуру. В результате им удалось взять под контроль первую волну, но не сумели предотвратить вторую.

Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года, — цитирует Набарро издание Badener Tagblatt.

Он пояснил, что сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к локдауну, за который приходится платить «высокую цену».

Набарро также оценил обстановку в странах Восточной Азии, где, по его мнению, ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень чёткой коммуникации» между властями и населением. Здесь число случаев заражения удалось снизить благодаря сильной реакции людей и до сих пор неослабевающим мерам.

Ранее о третьей волне коронавируса сообщили власти Южной Кореи. Как заявил представитель Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо, в Сеуле в настоящее врем фиксируется подъём заболеваемости, который можно сравнить с тем, что был в феврале — марте и августе. В связи с этим органы здравоохранения намерены в ближайшее время опубликовать рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли повысить эффективность борьбы с пандемией, писал NEWS.ru.