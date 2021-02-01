ВОЗ отказалась от блокировки транспортного сообщения в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в Европе, несмотря на ужесточение мер из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, в конце января текущего года Еврокомиссия
Кроме того, Франция, Германия, Чехия и Португалия уже наложили серьёзные ограничения на передвижение граждан. В то же время некоторые члены Евросоюза в условиях непрекращающейся пандемии пытаются реанимировать туристическую отрасль.
Как сообщили в ВОЗ, границы в странах Европы могут быть закрыты, если соответствующие риски окажутся по-настоящему велики, однако блокировать важные международные перевозки не следует.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Германии призвал Евросоюз продолжить диалог с Россией. Европейскому союзу необходимо продолжить диалог с РФ, несмотря на разногласия, отметил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в авторском материале. По его словам, многие международные проблемы можно решить только в непосредственном сотрудничестве с Москвой.