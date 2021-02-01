ВОЗ отказалась от блокировки транспортного сообщения в Европе

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в Европе, несмотря на ужесточение мер из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, в конце января текущего года Еврокомиссия поручила обновить рекомендации Европейского совета о координации мер по передвижению в ЕС. Ограничить необязательные поездки граждан предлагалось в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса и большого числа заражений в странах Европы.

Кроме того, Франция, Германия, Чехия и Португалия уже наложили серьёзные ограничения на передвижение граждан. В то же время некоторые члены Евросоюза в условиях непрекращающейся пандемии пытаются реанимировать туристическую отрасль.

Как сообщили в ВОЗ, границы в странах Европы могут быть закрыты, если соответствующие риски окажутся по-настоящему велики, однако блокировать важные международные перевозки не следует.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Германии призвал Евросоюз продолжить диалог с Россией. Европейскому союзу необходимо продолжить диалог с РФ, несмотря на разногласия, отметил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в авторском материале. По его словам, многие международные проблемы можно решить только в непосредственном сотрудничестве с Москвой.