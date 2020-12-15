ВОЗ назвала новую мутацию коронавируса в Великобритании более заразной

https://static.news.ru/photo/4ce608a4-3ee5-11eb-a730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Обнаруженная ранее в Великобритании новая разновидность коронавируса оказалась заразней, однако она не несёт в себе большей опасности для человека.

Об этом Sky News сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

Она кажется более заразной, однако не представляется более опасной, — сказал он.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские учёные выявили новый вариант COVID-19, который может быть причиной быстрого распространения вируса в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показал, что данная мутация распространяется быстрее известных штаммов.

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