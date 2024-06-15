«Воюют с могилами павших»: зачем в Литве хотят перезахоронить солдат СССР

Фото: Стрингер/РИА Новости

Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Парламент Литвы (сейм) начал кампанию по массовому перезахоронению советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Такие кладбища будут переносить, поскольку, по мнению депутатов сейма, они символизируют запрещенную идеологию. Каких захоронений может коснуться новый закон, куда могут перенести прах солдат и как эти действия отразятся на самой Литве — в материале NEWS.ru.

О чем новый закон Литвы, касающийся могил советских солдат

Парламент Литвы (сейм) одобрил закон, позволяющий переносить захоронения советских воинов, — в случае, если такие могилы и кладбища будут признаны символами пропаганды «тоталитарных, авторитарных режимов». Принятые 13 июня поправки разрешают вычеркивать их из Реестра культурных ценностей страны.

Межведомственная комиссия при Центре изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы определит, пропагандирует ли конкретная могила «авторитарные режимы» или нет. Это ведомство проанализирует случаи «проявления геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве», в том числе «в период оккупации».

Большинство сейма — 89 депутатов — поддержали поправки, пятеро воздержались, голосов против не было.

Что за могила красноармейцев в центре Шауляя

Один из литовских историков-краеведов на условиях анонимности в беседе с NEWS.ru назвал решение сейма «моральным уродством». «Этот закон не выдерживает никаких норм общественной морали. Есть обычай — хоронить умерших. Если ранее возле этих могил и проходили какие-то пропагандистские акции, то вот уже 30 с лишним лет они там не проводятся. Наоборот, теперь уже ликвидация этих захоронений становится пропагандистской акцией», — считает историк.

Фото: Дилис Антанас, Шлевис Г./Фотохроника ТАСС Литовская ССР. Шяуляй. 15 сентября 1986 г. Монумент воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков

Он удивлен, что никто не вспоминает о статье 312 литовского Уголовного кодекса, которая наказывает за надругательство над памятью умерших.

«Что касается могилы красноармейцев в Шауляе, то у нее была особая история. Уже в начале 1945 года, спустя полгода после освобождения города от гитлеровцев, стало ясно, что свободного места для захоронения убитых в бою и умерших позже от ран катастрофически не хватает. Тогда новые могилы стали рыть на участке за кладбищенской оградой — на том месте, где до этого хоронили самоубийц», — напомнил историк.

Почему решение сейма нарушает литовские законы

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал решение членов сейма преступным, так как Вильнюс не разрывал соглашение с Москвой по данному поводу, а значит, литовские парламентарии нарушили собственное законодательство

«С точки зрения международного права, и даже с точки зрения внутреннего права Литовской республики, это преступление. Хотя бы потому, что Литва заключила договор с РФ о взаимной поддержке и взаимном сохранении исторических памятников в целом и воинских захоронений в частности. Международное соглашение подлежит ратификации. С этого момента оно становится внутренним законом», — пояснил он NEWS.ru.

Вассерман считает решение сейма преступным и с моральной точки зрения. По его мнению, оно призвано уничтожить память об одном из самых героических событий, в котором активно участвовал народ Литвы.

«Да, были, конечно, в Литве и те, кто воевал на стороне побежденных — Германии и ее подельников, но таких была лишь малая часть. Другое дело, что сейчас у власти в Вильнюсе находятся идейные наследники, а то и прямые потомки тех, кто выступал на стороне гитлеровцев. Вот они и пытаются хоть таким образом отомстить за поражение — воюют с могилами павших», — возмущается Вассерман.

Фото: Стрингер/РИА Новости Окруженный строительными лесами монумент «Освободителям Риги»

Каких кладбищ может коснуться новый литовский закон

Инициаторами законопроекта стала группа жителей Шауляя. Они требовали перенести останки 52 советских воинов, похороненных у входа в католический собор святых Петра и Павла. Авторы идеи ссылались на Женевскую конвенцию, разрешившую эксгумировать останки солдат, погибших в боях в другой стране, «в случае общественной необходимости».

В декабре 2019 года власти Шауляя решили демонтировать обелиск советским воинам-освободителям. В качестве причины указывалось желание реконструировать площадь.

«Тогда был лишь снесен памятник на площади, рядом с собором. Трогать могилы тогда не решились. Теперь же в Литве будут выкапывать 69 братских могил, которые ранее уже были официально объявлены прославляющими тоталитарный режим», — рассказал NEWS.ru бывший житель Вильнюса российский журналист Владимир Водо, депортированный в конце мая из Литвы.

По открытым данным, в республике расположены до 250 советских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Разница оценок зависит от принципа учета — засчитываются ли только массовые могилы или и одиночные тоже. Больше всего погибших красноармейцев захоронено в Вильнюсском (110 тысяч павших), Алитусском (23 тысячи павших) и Юрбарскском (более 20 тысяч павших) районах Литвы.

По данным Министерства обороны России, при освобождении Литовской ССР погибли 137 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

До февраля 2022 года в Литве отмечались единичные случаи сноса памятников советским воинам и осквернения воинских захоронений. Напротив, силами российского посольства и местных активистов, за счет бюджета РФ велась реставрация и благоустройство таких мемориалов. Однако после начала специальной военной операции на Украине случаи вандализма участились, и демонтаж стал массовыми.

По данным ТАСС, за одну весну 2022 года было 10 таких случаев. 3 марта неизвестные осквернили сразу несколько памятников советским воинам. Инциденты произошли в приграничном с РФ Юрбаркском районе и в Кайшядорском районе, недалеко от Каунаса. На одном из мемориалов вандалы оставили оскорбительные надписи и свастику. Другой — облили краской.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Протестующие против сноса монумента «Освободителям Риги» общаются с сотрудниками полиции

В этой связи премьер-министр Литвы Ингрида Шамоните призвала сограждан «избегать провокаций». Тем не менее в начале апреля того же года в Мариямполе неизвестные вновь облили памятник советским солдатам. Позднее были осквернены мемориалы еще в пяти районах республики, в том числе и на знаменитом курорте Паланга.

В конце апреля 2022-го в городах Кедайняй и Шета местные власти распорядились убрать памятники советским воинам.

Как может отреагировать Россия на действия Литвы

Политолог Александр Асафов напомнил в беседе с NEWS.ru, что литовцы уже предприняли много попыток переписать историю, уничтожить общую память и снести памятники. «Теперь вот и до захоронений добрались. Задача наших недругов — вычеркнуть нас из прошлого, невзирая ни на какие морально-этические нормы», — считает он.

По мнению эксперта, при всей необходимости жесткой реакции на подобные действия Москва не может себе позволить аналогичные жесты.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

«Отвечать в том же ключе мы не можем. Мы иначе относимся к памяти, к уважению подвига наших предков. Но думаю, что прибалтийские власти будут продолжать действовать в том же ключе, поскольку такова их задача. Мы можем, соответственно, потребовать передать нам прах героев, чтобы перезахоронить их со всеми положенными почестями на нашей территории», — предположил Асафов.

По его мнению, почти бесполезно пытаться повлиять на аморальную позицию Вильнюса методами обычной дипломатии. «Вероятно, какой-то демарш от нашего МИД последует. Но в Вильнюсе стремятся целенаправленно искоренить любую память о подвиге советских воинов. Так что, думаю, это будет бесполезно», — считает эксперт.

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