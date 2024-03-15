«Вот и все»: в Чехии заявили о сокрушительном ударе России по Украине Чешский генерал Пелз: РФ медленно сокрушает Украину промышленностью и логистикой

Фото: МО РФ

Россия медленным и методичным образом сокрушает Украину благодаря своей промышленности и логистике, считает бывший руководитель военной разведки Чехии генерал Петр Пелз. По его словам, которые приводит Radio Universum, за время специальной военной операции РФ в 15 раз повысила производительность ВПК.

Россия сокрушает Украину медленным и методичным образом. <...> В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика. Вот и все. Вопрос, что мы называем военной, а что невоенной победой. За два года этого вооруженного конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Мы на это, разумеется, не способны, — высказался Пелз.

Как отметил генерал, западные союзники выделяют Киеву денежную помощь, одна часть которой «куда-то исчезает», а другая не доходит до Украины. Пелз считает, что таким образом «продлевается агония» и растет число погибших в зоне боевых действий. По его мнению, в этом конфликте Россия выйдет победителем, поскольку Запад не может угнаться за темпами роста ее военного производства.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад хочет избавиться от Украины, как от изношенного инструмента, поскольку понимает неизбежность ее поражения. Он подчеркнул, что в настоящее время от Киева нет никакой пользы, поэтому этот актив западным странам больше не нужен. По его мнению, союзники Киева только создают видимость поддержки и фактически позволяют ей «медленно умирать».