Восточные сказки: ЕС намерен исповедоваться, чтобы побороть коррупцию Скандал вокруг подкупа ряда евродепутатов Катаром обещает стать самым громким в ЕС за последнее время

Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Евросоюзу понадобится на институциональном уровне заняться вопросами этики в своих структурах, чтобы минимизировать соблазн получать незаконные подношения. Такую меру вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинхас предложил после того, как полиция Бельгии арестовала несколько крупных чиновников ЕС и депутатов Европарламента (ЕП). Их подозревают в получении взяток от властей Катара, которые якобы «подмасливали» европейских политиков, чтобы те принимали выгодные крошечному арабскому государству решения. «Самая позорная страница в истории ЕС», как называют в Брюсселе происходящее, раскрылась как раз в те дни, когда в Катаре проходит ЧМ по футболу, и это поднимает вопрос о том, насколько законным был выбор страны для мундиаля.

Не хватило самоконтроля

14 декабря суд в Бельгии примет решение о том, оставить ли задержанных по обвинениям в коррупции евродепутатов за решеткой, или они достаточно известные люди, чтобы отпустить их по домам на время следствия.

Как с горькой иронией заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, «бельгийские правоохранители в эти дни выполняют работу, которую должен был бы сделать, но не сделал, сам Европарламент».

В Европарламенте есть множество инструментов для саморегулирования. Оказывается, все они работают на добровольной основе, и этого оказалось недостаточно для обеспечения самоконтроля. Если наши подозрения подтвердятся, то станет понятным, что ко всей истории с тем, каким образом ЧМ-2022 оказался в Катаре и как он готовился, возникнет очень-очень много вопросов, —заявил он.

После этого вице-президент Еврокомиссии, грек Маргаритис Схинас, предложил для недопущения подобных скандалов впредь создать наконец что-то вроде комиссии по этике, перед которой будут в обязательном порядке «исповедываться» представители всех трех общеевропейских органов. Но это предложение в данном случае смотрится как попытка нагнать ушедший поезд. Также известно, что процесс создания такой комиссии был запущен еще в 2016 году и тянется до сих пор, когда уже и гром грянул.

Лично для Схинаса сейчас очень важно проявлять бешеную активность, потому что он сам буквально на днях хвалил, в унисон с Кайли, достижения катарских властей в сфере трудовых прав. Делал ли он это искренне или за мзду, пока неизвестно: против этого чиновника на сегодня каких-либо обвинений не выдвинуто. На прямой вопрос, пытались ли катарцы дать ему взятку, Схинас ответил, что да — ему подарили коробку конфет и футбольный мяч. «Но я передарил их своему водителю», — добавил чиновник, в отношении которого тоже сейчас проводятся следственные действия.

По крайне мере на 14 декабря следователи не подозревают Схинаса в каких-то конкретных нарушениях. Он является объектом их интереса «по должности» — как чиновник, отвечавший в Еврокомиссии за переговоры с Катаром по правам человека и по отмене визовых ограничений для катарцев в процессе подготовки к ЧМ-2022. Он подчеркивает, что его заявления были сделаны, основываясь на докладах Международной организации труда. В этих оценках МОТ положение рабочих в самой маленькой арабской стране также рисовалось как вполне приемлемое.

Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global look Press Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас предложил для недопущения подобных скандалов впредь создать наконец что-то вроде комиссии по этике

Как катарцы прощупывали француженок

Когда тайное стало явным, у некоторых коллег Евы Кайли внезапно развязались языки. В среду 14 декабря одна из депутатов «внезапно вспомнила», например, что часть взяток Доха заплатила за предоставление национальной авиакомпании Qatar Airways неограниченного доступа в воздушное пространство Европы и пользования ее аэропортами. О том, что Qatar Airways мог получить такие права в обход существующих механизмов, просигналила французская евродепутат Карима Делли, она возглавляет комиссию Европарламента по транспорту.

Другая евродепутат, француженка Лейла Шаиби, тоже «вдруг» вспомнила, как ее и ее коллег обхаживали катарские власти во время визита парламентской делегации в Доху.

Нам, конечно, не дарили там чемоданы, полные денег. Но то, как с нами обходились, выглядело совершенно откровенными попытками прощупать, кого из нас и чем можно подкупить, чтобы превратить в катарских лоббистов в Брюсселе, — вспоминает она, не уточняя подробности такого «фишинга».

Сильнее всего, нынешний скандал ударил, конечно, по левым фракциям в Европарламенте, потому что по странному стечению обстоятельств обвиняемые принадлежат или принадлежали именно к социалистическим и социал-демократическим партиям.

На это прямо — и злорадно — указывают их оппоненты из числа правых политиков. Последние считают, что их левоцентристские коллеги теперь потеряли всякое моральное право представлять себя как защитников прав трудящихся и прав человека вообще.

На протяжении многих лет правые партии находились в Европарламенте в оппозиции и не могли оказывать серьезного влияния на принятие им решений. Сейчас мы увидели, что воздвижение санитарного кордона вокруг них было трагической ошибкой, — говорит итальянская депутат от правой парии «Лига» Анна Чинция Бонфриско.

Особенно «грязными» обвинения в коррупции выглядят из-за того, что взятки подозреваемые получали от властей страны, которая накануне и во время ЧМ−2022 оказалась в фокусе обвинений в нарушении трудовых прав мигрантов, чьим трудом возводились объекты для соревнований. Если бы не чемпионат, эти нарушения, скорее всего, не вышли бы на международный уровень, оставшись на уровне трудовых споров. Теперь же, когда шило вылезло из мешка, под вопросом оказались переговоры между ЕС и Катаром о предоставлении поданным этого эмирата безвизового въезда в Шенгенскую зону.

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press Формулировка бельгийского следствия не называет конкретное государство, там говорится об «одной ближневосточной стране», хотя арест Евы Кайли и других еврочиновников прозрачно указывает на Доху

Кто сказал «Катар»

Из трех базовых институтов ЕС именно Европарламент считается самым «слабым звеном», потому что он, по сравнению с Еврокомиссией и Советом Европы, имеет наиболее рыхлую структуру и более слабую внутреннюю дисциплину. Депутаты не перед кем персонально не отвечают, что создает в парламенте атмосферу безнаказанности и бесконтрольности.

Высвеченная коррупция внутри европейского наднационального парламента и организаций, заявляющих целью борьбу с коррупцией, нанесла такой удар по репутации представительного органа ЕС, что пока непонятно, как долго и какими способами тот будет отмываться от нынешнего всемирного позора. Но наднациональные органы Евросоюза представляют собой очень громоздкую, многократно переплетенную и дублированную структуру, из-за чего даже такие громкие скандалы как нынешний, имеют все шансы увязнуть в разговорах, сказал NEWS.ru ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

То, что случилось, — колоссальный удар это в первую очередь по международному имиджу Евросоюза, который позиционирует себя как эталон открытости и неподкупности. Но последствия этого скандала реально ощутит на себе только какое-то количество затронутых персоналий, пусть даже и высокопоставленных. На работоспособности же институтов ЕС скандал никак не скажется — хотя бы потому, что там занято около 30 тысяч человек, а следствие ведется против единиц. Дополнительным «буфером», который смягчит удар, является то, что центр скандала находится в глубинах Европарламента, а этот институт сам по себе мало влияет на принятие решений — это преимущественно трибуна для политических деклараций, а конкретные решения принимаются в Еврокомиссии и Совете Европы.

За минувшие дни бельгийская полиция провела обыски у 20 евродепутатов и сотрудников аппарата Европарламента в их офисах и домах в Брюсселе и Страсбурге, конфисковав там в общей сложности €1,5 млн наличными. Первоначально сообщалось про €600 тысяч. Шесть человек доставлено на допрос. В итоге четверо задержанных были переведены в следственную тюрьму, двое отправились по домам.

Происходящее вызывает глубочайшую обеспокоенность. Нашим институтам необходима высочайшая степень независимости и честности, — прокомментировала ранее обвинения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для самого Катара скандал в далеком Брюсселе пусть неприятная, но не особенно драматичная ситуация (ЧМ заканчивается, а вместе с ним общественное внимание отвлечется от этой страны). Тем не менее в Дохе отказались признать, что имеют отношение к скандалу. Благо, формулировка бельгийского следствия не называет конкретное государство, там говорится об «одной ближневосточной стране», хотя арест Евы Кайли и других еврочиновников прозрачно указывает на Доху. Например, в прошлом месяце Кайли горячо хвалила власти Катара за «передовые позиции в области обеспечения трудовых прав» в процессе подготовки к ЧМ-2022. Но МИД Катара все равно назвал «любые ассоциации» на этот счет «серьезной и безосновательной дезинформацией».