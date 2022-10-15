Восстановлена прокачка по поврежденному участку нефтепровода «Дружба» В Польше восстановили прокачку по участку нефтепровода «Дружба» после аварии

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Газораспределительная станция

Польские технические службы отремонтировали поврежденный участок нефтепровода «Дружба», сообщили представители местного оператора — компании PERN. В сообщении на сайте отмечается, что прокачку топлива уже восстановили. Теперь поставки нефти снова осуществляются по обоим трубопроводам на западном участке «Дружбы».

В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка, — говорится на сайте оператора.

В компании добавили, что в настоящий момент специалисты выясняют причины, которые привели к разгерметизации участка.

Авария произошла 12 октября на одной из ниток «Дружбы» в 70 километрах от Плоцка в Польше. Оператор сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию.

На следующий день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сказал, что причиной аварии на участке нефтепровода «Дружба» стала относительно большая трещина.