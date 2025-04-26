«Восстановить правду»: СВР Украины обвинила Россию в краже Колобка СВР Украины: Россия неправомерно присвоила сказку о Колобке

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Иллюстрация к русской народной сказке «Колобок»

Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении персонажа народной сказки о Колобке, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно опубликованному в Facebook (деятельность в РФ запрещена) обращению, этот персонаж является частью украинского культурного наследия.

Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок, — говорится в заявлении.

Поводом для заявления стала презентация пластилинового мультфильма «Колобок» в Марокко. Мероприятие прошло в рамках фестиваля в Рабате при поддержке Русского дома и ассоциации русскоязычных женщин. СВР Украины считает, что происхождение Колобка доказывается лингвистическими особенностями, в частности отсутствием слова «коло» в современном русском языке.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что не считает украинцев братским народом для россиян в нынешних условиях. Парламентарий объяснил свою позицию жестоким обращением ВСУ с военнопленными и массовым влиянием западной пропаганды на сознание украинцев.

Колесник привел примеры знакомых, вынужденных покинуть Украину из-за невозможности конструктивного диалога с местными жителями. При этом он не исключил, что со временем отношения между народами могут нормализоваться, но для этого потребуется преодолеть серьезные последствия конфликта.