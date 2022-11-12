Восемь регионов Украины перешли на аварийные отключения электроэнергии «Укрэнерго» перевела Киев и семь областей на аварийные отключения электроэнергии

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столицу Украины Киев и еще семь регионов страны в связи с повреждениями энергосистемы вынужденно перевели с веерных отключений на аварийные, сообщила 12 ноября компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале. В компании заявили, что урон, нанесенный энергетической инфраструктуре, привел к росту нагрузки на работающую часть электросетей, которая может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта. В «Укрэнерго» указали, что аварийные отключения исключают необходимость применения еще больших объемов ограничений.

В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях. Это временный вынужденный шаг по сбалансированию энергосистемы, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украине необходимо около $203 млн.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились.