Восемь мощных взрывов прогремели в Киеве

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Украинские СМИ также сообщили о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Взрывы в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Как написал политик в Telegram-канале, в Киеве работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города загорелось складское помещение.

Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. <...> В Подольском районе пылает складское помещение. Все службы на месте, — заявил Кличко.

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил о двух взрывах в городе. По его словам, они прогремели на объектах критической инфраструктуры, на которых впоследствии возник пожар. Еще шесть взрывов зафиксировали в Харькове, где после этого возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. В соответствии с информацией с онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога утром 29 декабря была объявлена почти на всей территории страны, в том числе в Киеве.

До этого о взрывах сразу в нескольких регионах Украины сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По словам журналиста, кроме столицы их зафиксировали еще в Сумской и Херсонской областях, а также в Славянск-Краматорской агломерации.