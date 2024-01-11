«Восемь к одному»: в Чехии указали на преимущества ВС России перед ВСУ Чешское радио: российские запасы беспилотников превосходят ВСУ в восемь раз

Фото: МО РФ

Российские силы используют на Украине в восемь раз больше дронов, чем украинские войска, сообщило чешское радио со ссылкой на источник. Отмечается, что из-за подавляющего превосходства дронов ВС России солдаты ВСУ подчас «не высовывают головы из окопа по четыре часа».

Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе… У русских перевес восемь к одному, — говорится в сообщении радиостанции.

По состоянию на 7 января 2024 года с начала специальной военной операции Украина потеряла 500 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. По словам бывшего генерального прокурора и экс-министра внутренних дел страны Юрия Луценко, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Украина не может сравниться с Россией по мощности и потенциалу оборонной промышленности. По его мнению, даже если Киев произведет миллион беспилотников в 2024 году, то все равно не поспеет за Москвой.

Он обратил внимание, что ВВП Украины также в несколько раз меньше российского (157 млрд фунтов стерлингов против 1,6 трлн фунтов стерлингов). Таким образом, Киев не в состоянии конкурировать с покупательской способностью Москвы, считает эксперт.