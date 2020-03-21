В украинском Минздраве сообщили, что уже восемь человек выздоровели от коронавируса. Остальные пациенты переносят его как обычную ОРВИ.
От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек, — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что еженедельно в стране регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, поэтому вероятность заразиться COVID-19 мала,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Киева приняли решение прекратить работу общественного транспорта с 22 марта. Эти меры направлены на борьбу с коронавирусом.
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