https://static.news.ru/photo/13c5d1d0-6c4a-11ea-9a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

В украинском Минздраве сообщили, что уже восемь человек выздоровели от коронавируса. Остальные пациенты переносят его как обычную ОРВИ.

От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что еженедельно в стране регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, поэтому вероятность заразиться COVID-19 мала, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Киева приняли решение прекратить работу общественного транспорта с 22 марта. Эти меры направлены на борьбу с коронавирусом.