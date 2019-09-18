https://static.news.ru/photo/bf6cad1c-da0d-11e9-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бак с хлором взорвался на французском острове Корсика во время заполнения. Инцидент произошёл в городе Аяччо на станции очистных сооружений.

В результате хлором отравились восемь человек. Часть из них была госпитализирована.

Sation d’épuration des Sanguinaires à Ajaccio, un incident technique est en cours. 7 personnes intoxiquées. Secours sur place. >> Plus d’informations à venir. pic.twitter.com/Cp5Ogl0WxA — France 3 Corse (@FTViaStella) September 18, 2019

Вокруг места происшествия экстренные службы установили защитный периметр. Местные власти призвали жителей закрыть все окна и двери.

Ранее в Пекине более 60 человек были госпитализированы из-за утечки газообразного хлора в бассейне. Пострадавшие почувствовали тошноту и головокружение, писал News.ru.