Фото: Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бак с хлором взорвался на французском острове Корсика во время заполнения. Инцидент произошёл в городе Аяччо на станции очистных сооружений.

В результате хлором отравились восемь человек. Часть из них была госпитализирована.

Вокруг места происшествия экстренные службы установили защитный периметр. Местные власти призвали жителей закрыть все окна и двери.

Ранее в Пекине более 60 человек были госпитализированы из-за утечки газообразного хлора в бассейне. Пострадавшие почувствовали тошноту и головокружение, писал News.ru.

News.ru в соцсетях