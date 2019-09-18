Бак с хлором взорвался на французском острове Корсика во время заполнения. Инцидент произошёл в городе Аяччо на станции очистных сооружений.
В результате хлором отравились восемь человек. Часть из них была госпитализирована.
Sation d’épuration des Sanguinaires à Ajaccio, un incident technique est en cours. 7 personnes intoxiquées. Secours sur place. >> Plus d’informations à venir.— France 3 Corse (@FTViaStella)
pic.twitter.com/Cp5Ogl0WxA September 18, 2019
Вокруг места происшествия экстренные службы установили защитный периметр. Местные власти призвали жителей закрыть все окна и двери.
Ранее в Пекине более 60 человек были госпитализированы из-за утечки газообразного хлора в бассейне. Пострадавшие почувствовали тошноту и головокружение, писал News.ru.