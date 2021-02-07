Воры залезли в квартиру генпродюсера заблокированных на Украине телеканалов

https://static.news.ru/photo/451d2c0c-695a-11eb-a02f-96000091f725_660.jpg Алексея Семёнова Фото: zowwozzi/instagram.com

Квартиру генерального продюсера медиахолдинга «Новости» Алексея Семёнова, в который входят заблокированные президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина», ограбили в Киеве. Воры унесли $120 тысяч и драгоценности на $180 тысяч.

В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга «Новости», куда входят запрещённые телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина», Алексея Семёнова, — пишет издание Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.

Преступление было совершено 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Злоумышленники смогли открыть дверь, подобрав ключ.

Алексей Семёнов — российский медиапродюссер, который живёт и работает на Украине. В 2018 году он стал генеральный продюсером медиахолдинга «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора», утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские власти не забудут Киеву блокировку оппозиционных телеканалов. Он подчеркнул, что власти должны быть готовы к ежедневной борьбе, поскольку «ответ прилетит». Кулеба считает, что «мести» от Кремля в ближайшее время ждать не стоит, но подобные действия не останутся без внимания.