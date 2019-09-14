https://static.news.ru/photo/c44ccd24-d6f4-11e9-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press

Полицейские разыскивают золотой унитаз, украденный из Бленхеймского дворца, где родился известный государственный и политический деятель Великобритании, бывший премьер-министр страны Уинстон Черчилль.

Предмет, стоимость которого составляет около миллиона фунтов стерлингов, был изготовлен из цельного 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции.

Унитазом можно было воспользоваться по назначению, при этом музейный охранник находился за дверью туалетной комнаты. В ночь на 14 сентября воры похитили ценный экспонат.

Злоумышленники проникли во дворец ночью. Так как унитаз был подключён к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла значительный ущерб и привела к затоплению, — цитирует РИА Новости заявление регионального полицейского управления.

В данное время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.

Ранее News.ru писал, что старинный английский унитаз нашли в коммуналке Санкт-Петербурга. По предварительным данным, фарфоровому долгожителю может быть больше 100 лет. Фотографию находки разместил в Instagram местный житель Максим Косьмин. По его словам, «сантехнический экспонат» произведён в Англии на рубеже XIX–XX веков известной в ту пору фирмой G. Jennings Ltd. Она была основана Джорджем Дженнингсом и просуществовала до 1967 года.