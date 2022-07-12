Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону «вошли» в состав Украины РИА: ВСУ включили Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону в состав Украины на агитплакате для детей

Фото: IMAGO/VITALII KLIUIEV/Global Look Press

ВСУ включили Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области в состав Украины на агитационном плакате для детей, сообщает РИА Новости. В тайнике морского пехотинца украинских войск на заводе имени Ильича в Мариуполе был обнаружен ноутбук, который содержал различные агитматериалы для школ и детских садов.

Отмечается, что коллажи были сделаны еще до начала спецоперации. Они хранились на жестком диске ноутбука, в папке «презентации» раздела «для школ и детсадов». К Украине также были «присоединены» некоторые территории Белоруссии и Польши.