https://static.news.ru/photo/c6b88bd2-1ffd-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Левая партия Германии направила Федеральному правительству запрос на проработку ситуации с русским языком, изучению которого в стране, по мнению представителей партии, уделяется недостаточно внимания. С текстом запроса ознакомился телеканал RT. Депутаты ЛПГ озабочены вопросом ожидаемого закрытия отделения русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода при Лейпцигском университете.

Русский язык является официальным или рабочим в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, Международном агентстве по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Он также занимает второе место в мире после английского среди языков интернет-контента, поясняется в документе.

Около 6 млн проживающих в ФРГ людей являются русскоязычными. Но учителя русского языка в Германии заявляют, что этот предмет не получает должной поддержки со стороны профильных ведомств отдельных федеральных земель Германии, говорится в запросе немецких депутатов.

Русский язык будет приобретать всё большее значение в рамках экономического сотрудничества на Евразийском пространстве, рассказал RT один из авторов запроса — спикер по вопросам европейской политики фракции левых в бундестаге Андрей Хунко.

Русский язык является важным инструментом взаимопонимания и сотрудничества между Германией и Россией, заявила депутат Левой партии Жаклин Настич.

Я выступаю за то, чтобы Федеральное правительство поддерживало изучение русского языка в мирных, дипломатических целях и в целях взаимовыгодного сотрудничества, но ни в коем случае не для военного противостояния и не для гонки вооружений с Россией, — подчеркнула депутат.

Укрепление русского языка необходимо Германии для улучшения отношений не только с РФ, но и с другими государствами постсоветского пространства, по словам депутата бундестага.

Ранее первый замминистра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович рассказал NEWS.ru о причинах сокращения русскоязычных школ в других странах и о том, что делает ведомство, чтобы остановить этот процесс.