Левая партия Германии направила Федеральному правительству запрос на проработку ситуации с русским языком, изучению которого в стране, по мнению представителей партии, уделяется недостаточно внимания. С текстом запроса ознакомился телеканал RT. Депутаты ЛПГ озабочены вопросом ожидаемого закрытия отделения русского языка в Институте прикладной лингвистики и перевода при Лейпцигском университете.
Русский язык является официальным или рабочим в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, Международном агентстве по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Он также занимает второе место в мире после английского среди языков интернет-контента, поясняется в документе.
Около 6 млн проживающих в ФРГ людей являются русскоязычными. Но учителя русского языка в Германии заявляют, что этот предмет не получает должной поддержки со стороны профильных ведомств отдельных федеральных земель Германии, говорится в запросе немецких депутатов.
Русский язык будет приобретать всё большее значение в рамках экономического сотрудничества на Евразийском пространстве,
Русский язык является важным инструментом взаимопонимания и сотрудничества между Германией и Россией, заявила депутат Левой партии Жаклин Настич.
Я выступаю за то, чтобы Федеральное правительство поддерживало изучение русского языка в мирных, дипломатических целях и в целях взаимовыгодного сотрудничества, но ни в коем случае не для военного противостояния и не для гонки вооружений с Россией, — подчеркнула депутат.
Укрепление русского языка необходимо Германии для улучшения отношений не только с РФ, но и с другими государствами постсоветского пространства, по словам депутата бундестага.
Ранее первый замминистра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович рассказал NEWS.ru о причинах сокращения русскоязычных школ в других странах и о том, что делает ведомство, чтобы остановить этот процесс.
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