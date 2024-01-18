Вопрос сноса «Алеши» закрыли в Болгарии Горсовет Пловдива снял с повестки вопрос переноса памятника «Алеша»

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Горсовет Пловдива в Болгарии снял с повестки вопрос о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша», сообщил NEWS.ru председатель национального движения русофилов Златомир Дьовленски, выступивший одним из организаторов протестного митинга у здания муниципалитета. В защиту монумента также выступила Болгарская социалистическая партия (БСП).

Как председатель национального движения русофилов я не мог оставаться в стороне, и нам с рядом политических партий, входящих в местный парламент Пловдива, движений и организаций, бывших военных, бывших военных летчиков, офицеров пришлось собрать протестный митинг в поддержку сохранения памятника «Алеша» и нашей исторической памяти. Благодаря нашим действиям эти предложения были отменены и памятник «Алеша» сохранен, — заявил Дьовленски.

Председатель группы общинных советников БСП Калин Милчев подчеркнул, что такие монументы хранят память о солдатах Великой Отечественной войны. Он выразил убеждение, что советские памятники должны оставаться на своих местах.

История — это та невидимая нить, которая связывает прошлое, настоящее и будущее в одно неделимое целое. Памятники — это ориентиры, которые собирают нас, иногда отдаляют, но всегда сохраняют память о нашем общем пути через время, — сказал Милчев.

Декларацию против переноса памятника поддержали еще ряд движений и организаций. Среди них политический клуб «Тракия», партия «Экологическая гласность», «Союз офицеров и сержантов запаса и резерва», ассоциация «За честь погон», общества «Славянский мир», Русский клуб «Отечество» и многие другие, отметил Дьовленски.

Памятник «Алеша» высотой 11,5 метра был установлен в 1954 году на холме Бунарджик («Холм Освободителей») в Пловдиве. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет лестница из 100 ступеней. Памятник видно практически из любой точки города.

С инициативой о сносе памятника «Алеша» ранее выступили в партии «Демократы за сильную Болгарию». По их мнению, монумент нужно было перенести в другое место в качестве «морального акта».