Вопрос об отправке войск на Украину загнал в тупик главу МИД Польши Глава МИД Польши уклонился от ответа об отправке западных войск на Украину

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC не стал отвечать на вопрос, поддерживают ли власти республики идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Он заявил, что не станет раскрывать карты о возможной переброске бойцов польской армии на фронт.

Я думаю, правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать вместо того, чтобы заранее знать определенные варианты развития событий. Мы не будем раскрывать наши карты. Я думаю, правильным будет заставить президента Путина думать о том, что мы будем делать, — уточнил Сикорский.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит главе республики новых военных кладбищ. По его словам, президент может повторить главную ошибку Наполеона.

Украинское издание «Страна.ua», в свою очередь, заявило, что слова Макрона об отправке войск в республику вряд ли являются предвестниками конкретных шагов. Вероятно, заявление французского лидера выполняет роль зондажа и призвано «прощупать почву», отметили журналисты.