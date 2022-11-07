Вопрос об оружии для Украины расколол политический союз Швейцарии Основные партии Швейцарии по-разному относятся к вопросу о поставках оружия на Украину

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Четыре основные политические партии Швейцарии, у которых разные взгляды на нейтралитет страны и поддержку Киева, по-разному относятся и к вопросу разрешения поставок на Украину произведенного в стране оружия. Об этом говорит опрос, который провело, РИА Новости.

Швейцария ранее отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard. По словам лидера крупнейшей партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьезы, страна не может разрешать отправку в Киев оружия, произведенного в Швейцарии, даже через третьи страны.

Наш нейтралитет заслуживает доверия только в том случае, если он применим ко всем конфликтам, — отметил политик.

Социалистическая партия не стала отвечать на вопросы агентства, однако именно она занимает наиболее проукраинскую позицию. Сопредседатель партии Маттеа Мейер ранее говорил, что Швейцария должна передать Украине замороженные российские активы.

Флориан Висс, которая является пресс-секретарем третьей по числу депутатов Либерально-радикальной партии (PLR) отметила, что страна должна разрешить реэкспорт на Украину оружия. Это не нарушит нейтралитет страны и закрепит безопасность в Европе, считает она. При этом в партии говорят о том, что законодательство не позволяет принять такое решение.

В четвертой основной партии «Центр» заявили об отсутствии пока однозначной позиции по данному вопросу.

Ранее Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) отклонил запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. В ведомстве обосновали свою позицию традиционным нейтралитетом Берна.