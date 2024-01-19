Журналист Водо рассказал, почему его признали угрозой безопасности Литвы Лишенный ВНЖ в Литве журналист Водо заявил, что не ответил на вопрос про Крым

Фото: Из личного архива

Владимир Водо

В анкете, присланной Департаментом миграции Литвы, содержался вопрос о территориальной принадлежности Крыма, рассказал NEWS.ru российский журналист Владимир Водо. По его словам, он получил этот документ после того, как на него написали «откровенный донос» в соцсетях. Литовские власти лишили Водо ВНЖ из-за «угрозы нацбезопасности» и решили выслать его из страны

Поскольку в любом правовом государстве существует запрет на самооговор, я отказался отвечать на этот вопрос, поскольку ответ на него может быть расценен не иначе как «действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Это ст. 280-1 российского Уголовного кодекса, предусматривающая до пяти лет заключения, — рассказал Водо.

Журналист не исключает, что именно этот эпизод мог стать причиной запуска процедуры признания его угрозой национальной безопасности Литвы. Водо также отметил, что он более 30 лет общался по работе с представителями руководства Литвы, бизнесменами, деятелями культуры и спорта, и всегда считался «своим».

Водо в разговоре с NEWS.ru назвал решение Литвы о лишении его вида на жительство нарушением конституции и европейского законодательства. Ранее в Вильнюсе приняли решение о его высылке. Водо жил в стране с конца 80-х. В Вильнюсе у него осталась 86-летняя больная мать.

Ранее власти соседней Латвии депортировали другого гражданина России — пенсионера Бориса Каткова. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 18 января поручил правительству региона ускорить процедуру выделения жилья Каткову. Губернатор отметил, что с просьбой предоставить служебное жилье к нему обратился ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров. Катков был директором филиала университета в Риге.

Катков считает, что власти Латвии могли заранее спланировать его депортацию. По его мнению, такая акция была связана с его активной работой в Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и помощью соотечественникам в стране.