Вопрос о депортации россиян лишил дара речи главу МИД Латвии Глава МИД Латвии Кариньш стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш потерял дар речи, когда отвечал на вопрос о депортации россиян по причине незнания национального языка. Министр начал заикаться в попытках объясниться перед журналистом, интервью представлено на YouTube-канале Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Кариньш заявил, что все проживающие в Латвии люди должны учить латышский язык. Он добавил, что подобная практика распространена во многих странах Европы. В этом контексте журналист Тим Себастьян поинтересовался, почему именно русскоязычных жителей республики планируют депортировать из-за незнания языка. Министр попытался ответить на вопрос, однако растерялся и стал заикаться, отметив, что «это неправда».

Ранее сообщалось, что власти Латвии изымают удостоверения личности у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента. В посольстве России в Риге назвали подобные действия «изощренной формой издевательства». При этом прилегающие к зданию консульства улицы были оцеплены сотрудниками силовых ведомств республики.

Полиция Латвии ранее задержала активистку Елену Крейле во время ежегодного марша в честь легионеров СС, прошедшего в Риге. Как сообщил портал Delfi, Крейле задержали за появление в общественном месте в одежде с советской символикой. Задержанная выступала против проведения мероприятия.