«Вопреки законам военной науки»: полковник о контрнаступлении ВСУ Полковник Литовкин назвал контрнаступление ВСУ противоречащим военной науке

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось противоречащим законам военной науки, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что украинская армия действовала согласно шаблонам НАТО, которой никогда не приходилось преодолевать глубоко эшелонированную оборону или воевать с равными по силе противниками.

Оно полностью провалилось, потому что ВСУ действовали вопреки законам военной науки, по шаблонам и стереотипам НАТО, которые никогда в своей истории не преодолевали глубоко эшелонированную оборону, не воевали с равными по силе государствами и армиями, — подчеркнул эксперт.

По его словам, говорить о завершении контрнаступления можно будет тогда, когда Украина полностью перейдет к обороне. Еще одной ошибкой ВСУ Литовкин назвал отсутствие превосходства в воздухе. Военный эксперт пояснил, что в таких условиях не следовало ожидать успеха от контрнаступления.

Поэтому Украина потерпела поражение, понесла огромные потери. Страна потеряла 43 тысячи человек за два месяца, почти три тысячи единиц боевой бронированной техники. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла 15 тысяч человек, — заключил Литовкин.

Спикер Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что ВСУ вынуждены продолжать наступательную операцию, которая за несколько месяцев так и не принесла ощутимых результатов. По его словам, пока можно говорить только о «постепенном прогрессе».